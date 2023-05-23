Русская озвучка для Half-Life: Alyx уже готова — дубляж выйдет до конца недели

Студия GamesVoice объявила об окончании работы над русской озвучкой Half-Life: Alyx. Полноценный релиз неофициального дубляжа состоится до конца недели — он будет доступен всем желающим. Вместе с анонсом авторы также опубликовали начало игры полностью на русском языке.
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice/Valve
На озвучение игры у GamesVoice ушло примерно три месяца. Студия объявила о работе над дубляжом экшена в самом начале марта, уже имея на руках первые материалы.
Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года и стала первой большой одиночной игрой Valve за многие годы. События игры разворачиваются за пять лет до второй части и рассказывают об Аликс Вэнс — дочери учёного Элая Вэнса. Ей предстоит дать отпор пришельцам из Альянса и спасти своего отца из заточения.
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