Русская озвучка для Half-Life: Alyx уже готова — дубляж выйдет до конца недели

Студия GamesVoice объявила об окончании работы над русской озвучкой Half-Life: Alyx. Полноценный релиз неофициального дубляжа состоится до конца недели — он будет доступен всем желающим. Вместе с анонсом авторы также опубликовали начало игры полностью на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice/Valve

На озвучение игры у GamesVoice ушло примерно три месяца. Студия объявила о работе над дубляжом экшена в самом начале марта, уже имея на руках первые материалы.

Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года и стала первой большой одиночной игрой Valve за многие годы. События игры разворачиваются за пять лет до второй части и рассказывают об Аликс Вэнс — дочери учёного Элая Вэнса. Ей предстоит дать отпор пришельцам из Альянса и спасти своего отца из заточения.