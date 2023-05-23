Activision закрыла проект X Labs с фанатскими серверами Call of Duty: Modern Warfare 2

Создатели проекта X Labs объявили о закрытии фанатских серверов для прошлых частей Call of Duty. Об этом авторы рассказали в своём «твиттере», заявив, что вынуждены это сделать из-за требований Activision.

Сегодня мы получили DMCA-обращение от Activision по поводу проекта X Labs. Мы вынуждены соблюдать эти требования и немедленно прекращаем работу над проектом. Спасибо за вашу поддержку все эти годы.

X Labs известна своей поддержкой для культовых частей Call Of Duty, включая Modern Warfare 2 (2009). Для неё авторы выпустили популярнейший мод IW4X, позволяющий геймерам играть в культовый шутер на выделенных серверах с античитом и низким пингом уже после окончания официальной поддержки игры.

Ранее Activision также потребовала удалить модификацию sm2 для Modern Warfare 2 (2009) — она добавляла в игру новый контент, включая оружие и перки.