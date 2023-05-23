Николас Кейдж озвучил все хрипы и стоны своего героя в хорроре Dead by Daylight

Разработчики из студии Behaviour Interactive рассказали о работе с Николасом Кейджем, который совсем скоро посетит хоррор Dead by Daylight. Как рассказал геймдиректор проекта Маттьё Коте, обычно для записи криков, стонов и других не самых приятных звуков разработчики нанимают специальных актёров.

Однако Николас Кейдж заявил, что «никто не звучит как Николас Кейдж», поэтому записал абсолютно все восклицания и стоны самостоятельно.

Обычно для записи криков и стонов мы используем разных людей, потому что это очень сложная работа, и она может сказаться на людях. Но в этот раз мистер Кейдж сказал нам, что «никто не звучит как Ник Кейдж». Он был невероятно великодушен и записал каждый стон, крик и хрип, которые вы услышите в Dead by Daylight.

Все подробности появления Николаса Кейджа в Dead by Daylight появятся 5 июля. Скорее всего, персонаж актёра станет одним из играбельных персонажей.