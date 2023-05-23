Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большая презентация новой Alone in the Dark состоится 26 мая

Большая презентация новой Alone in the Dark состоится 26 мая
Комментарии

THQ Nordic выпустила короткий тизер Alone in the Dark, в котором объявила о скором показе игры. Презентация хоррора пройдёт 26 мая в 3:00 мск. Сколько именно продлится ивент и что конкретно на нём покажут, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

События психологического хоррора развернутся в 20-е годы прошлого века, главных героев будет двое, а разработчики обещают сделать невероятно страшную игру в духе классических частей серии. Проект разрабатывают на ПК, PS5 и Xbox Series.

В августе 2022 года Alone in the Dark уже находилась в стадии альфа-тестирования. Возможно, вместе с геймплейной презентацией разработчики назовут и финальную дату релиза проекта.

Материалы по теме
Alone in the Dark, ремейк «Готики», Губка Боб и остальные важные игры с шоу THQ Nordic
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023