«Изменения были необходимы»: актриса из оригинальной «Русалочки» встала на защиту ремейка

В начале апреля создатели ремейка «Русалочки» рассказали, что им пришлось внести некоторые изменения в тексты песен будущей картины. Речь идёт о композициях Kiss the Girl и Poor Unfortunate Souls, которые звучали в оригинальном мультфильме. Многие фанаты произведения тут же начали критиковать решение авторов в соцсетях, обвиняя Disney в поддержке современной повестки.

Исполнительница главной роли в «Русалочке» 1989 года Джоди Бенсон встала на сторону Disney. Как рассказала актриса, мир очень сильно изменился за последние 34 года, поэтому современным произведениям нужно идти в ногу со временем.

Вещи меняются. Мы должны смириться с этим… Очень важно быть в ногу со временем, быть в курсе того, что происходит вокруг нас. Так что корректировки и некоторые изменения в «Русалочке» были необходимы. Но они сделаны прекрасно, и я в восторге от них.

Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.