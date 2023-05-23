В Photoshop добавили инструмент Generative Fill — он удаляет и рисует объекты по запросу

Компания Adobe представила свой первый инструмент для работы, основанный на нейросети Firefly. Он получил название Generative Fill и предназначен для облегчения труда художников в Photoshop.
Видео доступно на YouTube-канале Adobe. Права на видео принадлежат Adobe
При помощи инструмента авторы могут добавлять, удалять и дорисовывать объекты с помощью простейших текстовых запросов. Конкретные примеры в Adobe показали в анонсирующем видео: всего за несколько кликов Generative Fill выполнял команды по заполнению и даже замене некоторых элементов на картинках.
Generative Fill уже доступен в бета-версии подписки Creative Cloud и в пробной версии Photoshop. Впоследствии инструментарий Firefly станет частью функционала всей линейки Adobe, включая Premiere, After Effects и других программ.
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