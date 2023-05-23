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«Венома 3» снимет оператор «Игры престолов» и «Лиги справедливости» Фабиан Вагнер

«Венома 3» снимет оператор «Игры престолов» и «Лиги справедливости» Фабиан Вагнер
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, к съёмочной команде «Венома 3» присоединился Фабиан Вагнер — немецкий оператор, известный по «Лиге справедливости», «Шерлоку» и «Игре престолов». Он заменит Роберта Ричардсона, который снимал вторую часть.

Съёмки «Венома 3» стартуют в начале июня, при этом о сюжете до сих пор практически ничего не известно. К главной роли Эдди Брока вернётся Том Харди, вместе с ним в картине сыграет Джуно Темпл, известная по комедийному сериалу «Тед Лассо».

Режиссёром триквела выступит Келли Марсел — ранее именно она была главным сценаристом первых двух частей. У новой части «Венома» пока что нет даты выхода, однако премьера, скорее всего, состоится не раньше 2024 года.

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