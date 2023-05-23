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В Windows 11 добавят поддержку архивных форматов RAR и 7z

В Windows 11 добавят поддержку архивных форматов RAR и 7z
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Директор по продуктам Microsoft Панос Панай заявил, что в Windows 11 скоро появится поддержка RAR, 7z, GZ и других архивных форматов. Благодаря встроенной программе пользователям больше не придётся использовать сторонние решения вроде WinRAR и 7-Zip.

Со встроенной поддержкой RAR-форматов юзеры смогут сжимать и распаковывать файлы в архивы прямо внутри операционной системы. Для этого Microsoft внедрит в WIndows 11 библиотеки libarchive с открытым исходным кодом.

Когда именно появится поддержка RAR-форматов в последней операционной системе компании, неизвестно. Панос Панай отмечает, что это случится в «самое ближайшее время», однако точных сроков выхода важнейшего функционала топ-менеджер не назвал.

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