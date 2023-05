Более дорогой PS Plus у геймеров популярнее, чем оптимальный

Sony подготовила специальную презентацию для своей бизнес-встречи, на которой раскрыли много любопытных деталей. Одной из тем стало количество подписчиков PS Plus. Компания впервые раскрыла количество подписчиков разных тарифов по отдельности.

Результат получился интересным, поскольку самым дорогим тарифом, PS Plus Premium (Deluxe) пользуются аж 8 млн человек, тогда как более оптимальной и дешёвой PS Plus Extra — 6,1 млн. Большее количество пользователей, что логично, пользуется PS Plus Essential.

Также раскрыли и другую интересную деталь: 30% всех подписчиком PS Plus находятся на тарифах Extra и Premium.

Разбивка подписчиков PS Plus

PS Plus Essential — 47,4 млн (100%) PS Plus Extra — 6,1 млн (12,8%) PS Plus Premium/Deluxe — 8 млн (16,8%)

