Продажи PS VR2 за первые шесть недель превысили 600 тыс. устройств

Во время своего отчёта Sony раскрыла данные о продажах гарнитуры виртуальной реальности PS VR2. Согласно свежей информации, за первые шесть недель продаж устройство купили более 600 тыс. раз.

Продажи PS VR2 оказались на 8% успешнее оригинальной PS VR за тот же период. В целом Sony довольна показателями гарнитуры и считает, что у неё есть потенциал.

PS VR 2 — улучшенная версия PS VR, которая предлагает больший функционал, повышенное разрешение и более приятный опыт от игры.

Фото: Sony

Мировые продажи устройства начались в феврале, а до России PS VR2 добралась через месяц. Сейчас купить гарнитуру можно по низкой цене и без особых проблем. О гарнитуре в целом отзывались тепло, однако её главная проблема — отсутствие игр.