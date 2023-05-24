К 2025 году Sony выпустит на ПК примерно столько же игр, сколько на PS5

Sony планирует активно развиваться в различных жанрах, не зацикливаясь на чём-то одном. Об этом стало известно из свежего отчёта компании.

Согласно данным, Sony намерена выпускать новые шутеры, гонки, экшены, платформеры, ролевые и спортивные проекты. Это касается как тайтлов по известным франшизам, так и по новым.

Фото: Sony

Ещё стало известно, что Sony намерена выпускать не меньше двух крупных игр в год — это часть большой стратегии компании. А к 2025 году Sony будет инвестировать в новые бренды столько же, сколько в существующие. При этом количество выпускаемых на ПК тайтлов тоже вырастет — примерно на 50%.

Стратегия компании — развивать собственные бренды, создавать новые и заниматься портированием проектов на ПК.