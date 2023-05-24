Блогерша обратилась в Верховный суд России из-за удалённого аккаунта в TikTok

СМИ сообщили, что российская блогерша Алиса Делия обратилась в Верховный суд, чтобы ей вернулись доступ к аккаунту TikTok. Девушка также хочет получить компенсацию за нанесение морального ущерба в размере 10 млн рублей.
Делия направила жалобу на соцсеть, поскольку на её уже удалённом аккаунте было 1,8 млн подписчиков.
Алиса Делия — популярная блогерша, косплеерша, увлекающаяся видеоиграми. После удаления основного аккаунта девушка создала ещё три аккаунта, однако их тоже заблокировали. В разговоре с РБК Алиса отметила, что TikTok передал её уникальный ник третьему лицу.
Эти действия также развязали руки злоумышленнику, который добился блокировки моего Instagram*-аккаунта с миллионом подписчиков. К счастью, этот аккаунт удалось разблокировать без суда через пару месяцев. Это было сильным моральным ударом — потерять в один момент все основные аккаунты в социальных сетях, которым я отдавала большую часть своего времени.
Она также указала, что TikTok не даёт ей возможности связаться с представителями компании. Все письма и обращения остаются без ответа, поэтому никаких объяснений о причинах блокировки аккаунта она не получила.
* — соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой в РФ считается запрещённой и экстремистской
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