Блогерша обратилась в Верховный суд России из-за удалённого аккаунта в TikTok

СМИ сообщили, что российская блогерша Алиса Делия обратилась в Верховный суд, чтобы ей вернулись доступ к аккаунту TikTok. Девушка также хочет получить компенсацию за нанесение морального ущерба в размере 10 млн рублей.

Делия направила жалобу на соцсеть, поскольку на её уже удалённом аккаунте было 1,8 млн подписчиков.

Алиса Делия — популярная блогерша, косплеерша, увлекающаяся видеоиграми. После удаления основного аккаунта девушка создала ещё три аккаунта, однако их тоже заблокировали. В разговоре с РБК Алиса отметила, что TikTok передал её уникальный ник третьему лицу.

Эти действия также развязали руки злоумышленнику, который добился блокировки моего Instagram*-аккаунта с миллионом подписчиков. К счастью, этот аккаунт удалось разблокировать без суда через пару месяцев. Это было сильным моральным ударом — потерять в один момент все основные аккаунты в социальных сетях, которым я отдавала большую часть своего времени.

Она также указала, что TikTok не даёт ей возможности связаться с представителями компании. Все письма и обращения остаются без ответа, поэтому никаких объяснений о причинах блокировки аккаунта она не получила.

* — соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой в РФ считается запрещённой и экстремистской