В магазине RuStore появились приложения иностранных компаний — их добавили в обход санкций
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В Android-магазине RuStore от VK появилось больше сотни приложений от иностранных разработчиков, которые ранее прекратили деятельность в России и убрали свои приложения из российского Google Play. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчиков магазина.
Так, среди самых популярных приложений есть TikTok, Opera Mini, Skype Lite и многие другие. В качестве издателей программ указаны не крупные компании вроде Microsoft, а португальская платформа дистрибуции приложений Aptoide.
В пресс-службе VK подтвердили, что «привлекают разработчиков и партнёров» для расширения ассортимента RuStore. Сейчас в магазине представлено более 300 приложений иностранных компаний, и в дальнейшем их будет становиться всё больше.
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