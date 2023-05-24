В магазине RuStore появились приложения иностранных компаний — их добавили в обход санкций

В Android-магазине RuStore от VK появилось больше сотни приложений от иностранных разработчиков, которые ранее прекратили деятельность в России и убрали свои приложения из российского Google Play. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчиков магазина.

Так, среди самых популярных приложений есть TikTok, Opera Mini, Skype Lite и многие другие. В качестве издателей программ указаны не крупные компании вроде Microsoft, а португальская платформа дистрибуции приложений Aptoide.

В пресс-службе VK подтвердили, что «привлекают разработчиков и партнёров» для расширения ассортимента RuStore. Сейчас в магазине представлено более 300 приложений иностранных компаний, и в дальнейшем их будет становиться всё больше.