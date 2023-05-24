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В фильме Minecraft с Джейсоном Момоа может сыграть комик и актёр Мэтт Берри

Издание Deadline сообщило, что комик и актёр Мэтт Берри, снявшийся в фильмах «Один день», «Кристофер Робин» и сериале «Компьютерщики», ведёт переговоры о том, чтобы сняться в экранизации самой популярной песочницы, Minecraft.

Кого именно сыграет Берри, неизвестно. Также изданию не удалось выяснить деталей сюжета фильма. Известно лишь то, что нас ждёт фильм по этому проекту.

Мэтт Берри

Фото: Nicholas Hunt/Getty Images

Поставит будущую картину Джаред Хесс, автор фильмов «Зачинщики» и «Наполеон Динамит». В числе сценаристов и продюсеров адаптации значатся Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft.

Премьера картины состоится 4 апреля 2025 года. Главную роль в фильме исполнит Джейсон Момоа, известный по «Форсажу 10», «Игре престолов» и «Аквамену».