Трогательная реклама Zelda: Tears of the Kingdom вдохновлена реальной историей

Ещё до релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom разработчики выпустили рекламный ролик игры на своём австралийском канале. В видео мужчина, жизнь которого не играла красками, знакомится с Tears of the Kingdom.

С этого момента он находит в жизни яркие моменты и начинает радоваться ей. Как выяснило издание Kotaku, сюжет для рекламного ролика вдохновлён реальным отзывом мужчины из Японии, который поделился своими впечатлениями от The Legend of Zelda: Breath of the Wild ещё в 2017 году на Amazon.

В своём обзоре мужчина рассказал, что он — обычный работающий человек, которого поглотила рутина. Из-за этого он не находил ярких моментов в жизни, пока не наткнулся на Breath of the Wild, которая подарила ему чувство свободы и радости.

Отрывок из того отзыва

Я работающий взрослый человек, так называемый бизнесмен. Я сбит с толку пригородной суетой, преклоняюсь перед клиентами и начальством, вынужден обучать младший персонал и делать много других вещей, и в итоге я работаю сверхурочно каждый день. Даже гора, которую я вижу по дороге на работу, названия которой я не знаю, раздражает меня. Я провожу свои дни, явно задаваясь вопросом, почему я всё ещё жив. Я пошел купить алкоголь и увидел Switch вместе с The Legend of Zelda. Я советую её всем таким же работящим людям. Спасибо Nintendo и всем фанатам. Спасибо за приключение.

Реклама Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна на Nintendo Switch.