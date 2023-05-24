Продажи видеокарты RTX 4060 Ti в России начнутся уже 25 мая
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Российский ритейлер DNS объявил о скором старте продаж видеокарты NVIDIA RTX 4060 Ti на 8 ГБ видеопамяти. Купить устройство в магазине можно будет с 25 мая с 10:00 мск.
У RTX 4060 Ti будет GPU с 4352 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти формата GDDR6. Частота работы составляет 2,31 ГГц. Шина памяти установлена на 128 бит. Среднее энергопотребление во время игры — 140 Вт.
Фото: DNS
Рекомендованная цена устройства — $ 400 (примерно 32 тыс. рублей). За сколько видеокарту будут продавать в DNS, пока что неизвестно. Ожидается, что цена не будет сильно завышенной.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti поступила в продажу сегодня, 24 мая, а в России продажи стартуют на следующий день. Летом NVIDIA выпустит аналогичную модель на 16 ГБ видеопамяти.
Касательно обзоров устройства
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