Геймеры просят Bethesda почтить память игрока, который умер до выхода Starfield

Пользователь Reddit под ником Mralexhay опубликовал пост, в котором сообщил, что расстроился переносом Starfield на конец 2023 года, поскольку давно следил за игрой и сильно хотел в неё поиграть.
У геймера обнаружили рак лёгких, поэтому он заявил, что не успеет опробовать Starfield, и попросил всех фанатов вдоволь насладиться проектом.
Пользователь под ником xRissor сообщил грустную новость — Mralexhay умер от продолжительной болезни. Он сказал, что назовёт свой корабль в его честь. Также геймер призвал всех остальных сделать то же самое. После этой публикации геймеры стали распространять хэштег #AlexInStarfield и просить Bethesda почтить память Алекса в Starfield.
Блогер под ником Light, специализирующийся на играх Bethesda, в том числе на Starfield, отметил, что компания видит энтузиазм игроков, однако будет ли Bethesda что-то предпринимать, неизвестно.
Фото: Twitter
Starfield выйдет на ПК и Xbox Series 6 сентября.
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