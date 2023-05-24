Фильмы и сериалы по «Индиане Джонсу» готовы снимать уже без Харрисона Форда
Поделиться
В будущем по кинофраншизе «Индиана Джонс» может выйти сериал. В этом призналась президент Lucasfilm и продюсер картины «Индиана Джонс и колесо судьбы» Кэтлин Кеннеди. Cейчас она и её команда пока ничего не разрабатывают, потому что, по её словам, никто не способен заменить Харрисона Форда. Но она не исключает, что в будущем о знаменитом археологе может выйти многосерийное шоу.
Это последняя работа Харрисона. Именно так мы смотрим на франшизу «Инди». Если мы и будем что-то делать, то, возможно, в формате сериала, но мы не будем менять Индиану Джонса.
Материалы по теме
Напомним, по «Индиане Джонсу» в 90-х выходил сериал «Приключения молодого Индианы Джонса». В шоу рассказывалось о похождениях ещё совсем юного искателя приключений.
«Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет 28 июня, но не в России.
Комментарии
- 24 мая 2023
-
15:27
-
15:06
-
14:33
-
14:20
-
13:37
-
13:37
-
12:59
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
11:44
-
11:20
-
10:34
-
09:46
-
09:36
-
09:21
-
09:09
-
08:34
- 23 мая 2023
-
23:20
-
22:15
-
21:37
-
21:11
-
20:49
-
20:21
-
19:40
-
19:04
-
18:53
-
18:30
-
18:10
-
17:51
-
17:20
-
16:52
-
16:19
-
15:58
-
15:27
Партнерский контент