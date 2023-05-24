Фильмы и сериалы по «Индиане Джонсу» готовы снимать уже без Харрисона Форда

В будущем по кинофраншизе «Индиана Джонс» может выйти сериал. В этом призналась президент Lucasfilm и продюсер картины «Индиана Джонс и колесо судьбы» Кэтлин Кеннеди. Cейчас она и её команда пока ничего не разрабатывают, потому что, по её словам, никто не способен заменить Харрисона Форда. Но она не исключает, что в будущем о знаменитом археологе может выйти многосерийное шоу.

Это последняя работа Харрисона. Именно так мы смотрим на франшизу «Инди». Если мы и будем что-то делать, то, возможно, в формате сериала, но мы не будем менять Индиану Джонса.

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Напомним, по «Индиане Джонсу» в 90-х выходил сериал «Приключения молодого Индианы Джонса». В шоу рассказывалось о похождениях ещё совсем юного искателя приключений.

«Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет 28 июня, но не в России.