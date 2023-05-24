Шонн Уильям Скотт мечтает выпустить продолжение комедии «Где моя тачка, чувак?»

Малобюджетная комедия 2000 года «Где моя тачка, чувак?» стала хитом. Актёр Шонн Уильям Скотт недавно признался, что он очень хочет снова поработать с Эштоном Кутчером в сиквеле.
О сиквеле Эштон Кутчер впервые заговорил в 2016 году. Тогда актёр заявил, что у него уже есть название — «Серьёзно, чувак, где моя машина?». Тогда даже началась работа над сценарием, но его так и не завершили. По словам артиста, сценарий был недостаточно хорош, чтобы предложить его продюсерам и в итоге запустить производство.
Шонн Уильям Скотт подчеркнул, что он готов взяться за работу над второй частью культовой комедии только из-за смешного названия «Серьёзно, чувак, где моя машина?». Напомним, при бюджете в $ 13 млн комедия «Где моя тачка, чувак?» заработала более $ 73 млн.
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