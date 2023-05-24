Автор «Северного Паука» рассказал о работе над комиксом

Художник и дизайнер Евгений Зубков рассказал о работе над своим нашумевшим комиксом «Северный Паук». По его словам, русский «Спайди» не «импортозамещение» и не «наш ответ западу». Он назвал мир персонажа фанатской неофициальной альтернативной вселенной, которая «может когда-нибудь даже вписаться в канон».
Зубков добавил, что у него нет цели копировать Marvel. Он собирается со временем уходить от пародийности, создавая свежую и оригинальную супергеройскую вселенную.
Это только начало, и нам предстоит ещё много работы.
Автор также собирается в будущем выпустить комикс-предысторию Северного паука.
Обязательно. На самом деле, я даже изначально хотел начать с этого, так как это наиболее проработанная часть вселенной, написанная ещё в 2020 году. Но мы вместе с командой решили, что начать комикс лучше с какой-то активной фазы, чтобы сразу показать главного героя в действии.
Евгений также объяснил, почему события его комикс-вселенной разворачиваются именно в Сибири, а не в Москве или Санкт-Петербурге.
Всё просто — я родился и провёл раннее детство в маленьком сибирском городке Алейск (Алтайский край). Когда зима длилась полгода, а температура улетала далеко в минус, моим основным развлечением была видеокассета с мультсериалом «Человек-паук» 1994–1998, которую я буквально засматривал до дыр. Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь.
Зубков подчеркнул, что истинный секрет появления сверхспособностей Северного паука скрыт в его прошлом. И он будет постепенно раскрываться. А история разворачивается именно в 2003 году потому, что в лоре важную роль играют события 80-х годов.
Евгений также рассказал, когда стоит ждать выхода второго выпуска комикса. Он с командой приступят к работе над ним в самое ближайшее время. Релиз запланирован на лето.
Мы планируем приступить к работе уже в ближайшее время. Если всё пойдёт по плану, комикс выйдет через пару месяцев. В общем, летом.
Есть вероятность, что комикс может начать выходить в печатном виде. Но перед этим Евгений будет консультироваться с юристами, чтобы соблюсти все законы об авторстве и не нарушить их.
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