Где смотреть PlayStation Showcase 2023 с показом новых игр для PS5

Через несколько часов Sony откроет череду летних игровых презентаций своим PlayStation Showcase 2023. Нас ожидает около 60 минут демонстраций крупных хитов для PS5 и PS VR2. Ожидаются первые показы как от самой Sony, так и от сторонних разработчиков.

Что должны показать на PlayStation Showcase 2023

Sony официально не сообщала, какие конкретно игры нас ждут, однако инсайдеры уже составили приблизительный список грядущих анонсов.

«Человек-паук 2» — первый геймплей и дата выхода

Metal Gear Solid 3: Snake Eater — анонс ремейка

Final Fantasy 16 — новый трейлер

The Last of Us — дебютный показ мультиплеерной игры

Silent Hill 2 — новый трейлер

и многое другое.

Презентация начнётся в 23:00 мск на YouTube и Twitch. Мы же будем вести прямую текстовую трансляцию в отдельном материале и напишем обо всех самых важных событиях с ивента.