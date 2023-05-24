Где смотреть PlayStation Showcase 2023 с показом новых игр для PS5
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Через несколько часов Sony откроет череду летних игровых презентаций своим PlayStation Showcase 2023. Нас ожидает около 60 минут демонстраций крупных хитов для PS5 и PS VR2. Ожидаются первые показы как от самой Sony, так и от сторонних разработчиков.
Что должны показать на PlayStation Showcase 2023
Sony официально не сообщала, какие конкретно игры нас ждут, однако инсайдеры уже составили приблизительный список грядущих анонсов.
- «Человек-паук 2» — первый геймплей и дата выхода
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater — анонс ремейка
- Final Fantasy 16 — новый трейлер
- The Last of Us — дебютный показ мультиплеерной игры
- Silent Hill 2 — новый трейлер
- и многое другое.
Презентация начнётся в 23:00 мск на YouTube и Twitch. Мы же будем вести прямую текстовую трансляцию в отдельном материале и напишем обо всех самых важных событиях с ивента.
Материал со всеми анонсами с мероприятия:
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