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Где смотреть PlayStation Showcase 2023 с показом новых игр для PS5

Где смотреть PlayStation Showcase 2023 с показом новых игр для PS5
Аудио-версия:
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Через несколько часов Sony откроет череду летних игровых презентаций своим PlayStation Showcase 2023. Нас ожидает около 60 минут демонстраций крупных хитов для PS5 и PS VR2. Ожидаются первые показы как от самой Sony, так и от сторонних разработчиков.

Что должны показать на PlayStation Showcase 2023

Sony официально не сообщала, какие конкретно игры нас ждут, однако инсайдеры уже составили приблизительный список грядущих анонсов.

  • «Человек-паук 2» — первый геймплей и дата выхода
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater — анонс ремейка
  • Final Fantasy 16 — новый трейлер
  • The Last of Us — дебютный показ мультиплеерной игры
  • Silent Hill 2 — новый трейлер
  • и многое другое.

Презентация начнётся в 23:00 мск на YouTube и Twitch. Мы же будем вести прямую текстовую трансляцию в отдельном материале и напишем обо всех самых важных событиях с ивента.

Материал со всеми анонсами с мероприятия:
Трансляция PlayStation Showcase 2023: смотрим главный показ игр для PS5 на ближайшие годы
Live
Трансляция PlayStation Showcase 2023: смотрим главный показ игр для PS5 на ближайшие годы
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