Аналитики составили портрет типичного геймера из России

Эксперты в честь Всемирного дня видеоигр провели масштабное исследование, посвящённое российским поклонникам видеоигр. Они составили портрет среднестатистического геймера из России, а также представили другие любопытные данные.

Согласно исследованию, среднестатистический любитель видеоигр из России — это семейный мужчина с высшим образованием и средним доходом. В играх он снимает эмоциональное напряжение, а играет после работы более пяти лет.

Он ежемесячно тратит на игры более 100 рублей, а покупает он их через электронные кошельки. Близкие относятся к его увлечению в основном нейтрально. ПК и консоль — главные платформы геймеров из России. Топ самых популярных замыкают консоли и планшеты.

Общие характеристики среднестатистического геймера из России

10% респондентов заявили, что родные и близкие негативно относятся к их хобби. 19% опрошенных уверены, что игры улучшают их память и внимательность. Ещё 10% считают игры отличным способом заводить друзей и расширять кругозор.

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Каждый шестой респондент винит игры в нарушении сна и общего самочувствия. Четверть опрошенных мужчин от 18 до 24 лет из-за игр вступали в конфликты. 16% уверены, что страдают зависимостью от игр. При этом 47% отрицают хоть какой-то намёк на зависимость.