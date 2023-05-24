В «Барби» могла сыграть звезда фильмов DC Галь Гадот

Знаменитая актриса Галь Гадот могла сыграть в фильме «Барби». Актриса Марго Робби и режиссёр ленты Грета Гервиг искали кого-то, кто обладает «энергетикой Барби» — непередаваемым сочетанием красоты и буйства. По мнению Робби и Гервиг, эти качества ярко выражены у Гадот.

Галь Гадот — это энергия Барби. Потому что она невозможно красива, но вы не ненавидите её за эту красоту, потому что она искренняя и так трепетно добра.

Но Галь Гадот не смогла принять участие в проекте. Скорее всего, из-за того, что в её графике не нашлось на него времени.

В фильме «Барби», помимо самой Барби в исполнении Марго Робби, будут и другие её версии, а также самые разные версии Кенов. Их играют знаменитые артисты и деятели шоу-бизнеса. Например, Джон Сина сыграл Кена-русалку, а Дуа Липа — Барби-русалку.

Джон Сина признался, что он получил роль Кена-русалки в фильме «Барби» благодаря Марго Робби, которая в ленте играет главную роль. Сина подчеркнул, что ему не дали роль при официальном прослушивании, но попасть в фильм ему всё-таки удалось — благодаря влиянию Марго на авторов.