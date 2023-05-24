Nickelodeon показала постеры новых «Черепашек-ниндзя»

Nickelodeon презентовала новые персональные постеры главных героев грядущего полнометражного мультфильма по «Черепашкам-ниндзя», который называется Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. На изображениях — хорошо знакомые фанатам персонажи — Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло.
Леонардо
Фото: Nickelodeon
Рафаэль
Фото: Nickelodeon
Микеланджело
Фото: Nickelodeon
Донателло
Фото: Nickelodeon
Ранее стало известно, что в озвучке новых «Черепашек-ниндзя» приняли участие Джеки Чан (Сплинтер), Джон Сина (Рокстеди) и продюсер проекта Сет Роген (Бибоп). За создание мультфильма отвечает Джефф Роу по сценарию, который напишет Брендан О’Брайэн. Ранее Роген в интервью изданию Collider рассказывал, что хотел бы показать, как Черепашки преодолевают подростковый возраст и выходят во взрослую жизнь.
Релиз мультфильма Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem состоится в кинотеатрах 4 августа 2023 года.
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