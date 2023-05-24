Steam аннулировал более 50 тысяч негативных отзывов на игру War Thunder

Steam решила больше не учитывать более 50 тысяч негативных отзывов на игру War Thunder. В результате чего отзывы симулятора стали «в основном положительными». На это обратили внимание пользователи платформы.
При этом скрытые негативные отзывы можно прочитать. Чтобы это сделать, нужно нажать звёздочку на странице с обзорами, выбрав нужный пункт. Важно отметить, что негативные обзоры скрыла сама Valve — компания ввела этот механизм ещё в 2019 году, чтобы бороться с необоснованным ревью-бомбингом. То есть к удалению отзывов студия Gaijin Entertainment не имеет никакого отношения.
Огромное количество обзоров War Thunder стали пополнять страницу игры в Steam в середине мая — после выхода крупного обновления игры. Его пользователи встретили с резким негативом, доведя показатель недавних обзоров до планки «Крайне отрицательные».
23 мая разработчики из Gaijin Entertainment опубликовали обращение к игрокам — в нём они вновь извинились перед пользователями. Авторы заявили, что прекрасно видят недовольство игроков и планируют всё исправить. Студия собирается показать дорожную карту возможных изменений уже в середине июня.
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