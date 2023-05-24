Инженер изобрёл штаны, которые сообщают о расстёгнутой ширинке

Инженер и разработчик Гай Дюпон представил миру умные и очень полезные брюки. Они сообщают владельцу о расстёгнутой ширинке. Причём уведомления приходят прямо на смартфон.

Демонстрация работы умных брюк

Видео доступно на YouTube-канале Guy Dupont. Права на видео принадлежат Guy Dupont.

Штаны используют датчик Холла и мощный магнит. Датчик прикреплён к внутренней стороне брюк, а магнит — на застёжке. А микроконтроллер ESP32 размещается в кармане — он и отправляет сообщения на смартфон.

Нынешняя версия умных брюк не защищена от влаги. Поэтому после каждой стирки нужно снова сопрягать контроллер со смартфоном. Инженер не сообщил о планах усовершенствовать своё творение. И неизвестно, планирует ли он запускать свой продукт в продажу.

По словам Дюпона, идею умных брюк ему подкинул друг. Видя в ней потенциал, он решил её реализовать.