Инженер изобрёл штаны, которые сообщают о расстёгнутой ширинке

Инженер и разработчик Гай Дюпон представил миру умные и очень полезные брюки. Они сообщают владельцу о расстёгнутой ширинке. Причём уведомления приходят прямо на смартфон.
Демонстрация работы умных брюк
Видео доступно на YouTube-канале Guy Dupont. Права на видео принадлежат Guy Dupont.
Штаны используют датчик Холла и мощный магнит. Датчик прикреплён к внутренней стороне брюк, а магнит — на застёжке. А микроконтроллер ESP32 размещается в кармане — он и отправляет сообщения на смартфон.
Нынешняя версия умных брюк не защищена от влаги. Поэтому после каждой стирки нужно снова сопрягать контроллер со смартфоном. Инженер не сообщил о планах усовершенствовать своё творение. И неизвестно, планирует ли он запускать свой продукт в продажу.
По словам Дюпона, идею умных брюк ему подкинул друг. Видя в ней потенциал, он решил её реализовать.
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