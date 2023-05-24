Умерла легендарная певица Тина Тёрнер
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В результате борьбы с продолжительной болезнью этот мир покинула знаменитая певица, автор песен, танцовщица и актриса Тина Тёрнер. Об этом сообщил её представитель.
Тина Тёрнер, Королева рок-н-ролла, мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своём доме в Куснахте под Цюрихом, Швейцария. Вместе с ней мир теряет легенду музыки и образец для подражания.
В последние годы у неё наблюдались проблемы со здоровьем. В 2016 году у Тины диагностировали рак кишечника, а в 2017-м ей сделали пересадку почки.
Тёрнер родилась 26 ноября 1939 года и выросла в Натбуше, штат Теннесси, где, по её воспоминаниям, в детстве собирала хлопок со своей семьёй. Она обладательница восьми премий «Грэмми». За артистизм, талант и экспрессивность её называли Королевой рок-н-ролла.
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