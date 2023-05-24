«Русалочке» предрекают рекордный старт в $ 180 млн — это больше «Топ Гана: Мэверик»

Аналитики опубликовали прогнозы по первым сборам новой «Русалочки». Ремейк с Холли Бейли в главной роли может заработать около $ 180 млн за первый уикенд — столь высокую сумму ленте предрекают благодаря Дню поминовения в США, из-за чего у американских зрителей будет ещё один дополнительный выходной.
Если прогнозы экспертов сбудутся, то «Русалочка» обойдёт рекордный праздничный старт фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом ($ 160 млн) и запуск «Пиратов Карибского моря: На краю света» в 2007 году ($ 153 млн). Аналитики отмечают, что картина наверняка будет куда успешнее в США, чем в других странах, а общие сборы по итогам проката будут зависеть в том числе от отзывов зрителей.
Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.
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