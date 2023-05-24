Вышел первый трейлер паркур-экшена Ghostrunner 2 — релиз состоится в 2023 году

На презентации PlayStation Showcase 2023 издательство 505 Games представило Ghostrunner 2 — паркур-экшен в мире киберпанка. Пока никаких деталей о проекте нет, но сиквел выйдет в 2023 году и продолжит идеи первой части с моментальными убийствами в невероятно стремительном игровом процессе.
Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат 505 Games.
Первая часть Ghostrunner вышла осенью 2020 года и стала большим успехом для студии One More Level. Многие сравнивали проект с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы.
Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.
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