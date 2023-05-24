Sony представила Fairgame: экшен про ограбления от продюсера классических Assassin's Creed
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На презентации PlayStation Showcase компания Sony представила новую игру Fairgame. Её разработкой займётся студия Heaven — её основал Джейд Реймонд, получивший известность как продюсер классических игр серии Assassin's Creed.
Судя по всему, это будет проект об ограблениях в духе Payday, однако пока о Fairgame почти ничего не известно — ролик показали в самом начале трансляции, почти не представив никаких других деталей о релизе.
Видео доступно на YouTube-канале [название]. Права на видео принадлежат [имя правообладателя].
Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.
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