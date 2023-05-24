Konami анонсировала ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater — культовой игры Хидео Кодзимы
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На презентации PlayStation Showcase 2023 издательство Konami представило долгожданный ремейк культовой игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Авторы показали небольшой тизер, в котором появляется главный герой игры — Нейкед Снэйк.
Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Konami.
Konami подтвердила, что игра выйдет на PlayStation 5 — других деталей переиздания пока нет. Ранее инсайдеры сообщали, что проект выйдет в 2024 году на всех основных платформах, включая ПК и Xbox Series.
Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.
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