Konami анонсировала ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater — культовой игры Хидео Кодзимы

На презентации PlayStation Showcase 2023 издательство Konami представило долгожданный ремейк культовой игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Авторы показали небольшой тизер, в котором появляется главный герой игры — Нейкед Снэйк.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Konami.

Konami подтвердила, что игра выйдет на PlayStation 5 — других деталей переиздания пока нет. Ранее инсайдеры сообщали, что проект выйдет в 2024 году на всех основных платформах, включая ПК и Xbox Series.

Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.