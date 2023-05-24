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Осенью выйдет сборник с ремастерами трёх частей Metal Gear Solid

Осенью выйдет сборник с ремастерами трёх частей Metal Gear Solid
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В рамках онлайн-мероприятия PlayStation Showcase 2023 от компании Sony стало известно, что до конца года выйдет сборник с улучшенными версиями трёх первых частей игровой серии Metal Gear Solid.

В него будут включены три проекта серии, оригиналы которых вышли c 1998 по 2004 год.

Фото: Sony

Кроме того, Sony анонсировала ремейк третьей части Metal Gear Solid. Konami показала небольшой тизер и подтвердила, что релиз игры состоится на PS5 — дата пока не называется, но инсайдеры ранее сообщали, что проект выйдет в 2024 году на всех основных платформах.

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Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.

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