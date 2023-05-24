Осенью выйдет сборник с ремастерами трёх частей Metal Gear Solid

В рамках онлайн-мероприятия PlayStation Showcase 2023 от компании Sony стало известно, что до конца года выйдет сборник с улучшенными версиями трёх первых частей игровой серии Metal Gear Solid.

В него будут включены три проекта серии, оригиналы которых вышли c 1998 по 2004 год.

Фото: Sony

Кроме того, Sony анонсировала ремейк третьей части Metal Gear Solid. Konami показала небольшой тизер и подтвердила, что релиз игры состоится на PS5 — дата пока не называется, но инсайдеры ранее сообщали, что проект выйдет в 2024 году на всех основных платформах.

Материалы по теме Видео Konami анонсировала ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater — культовой игры Хидео Кодзимы

Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.