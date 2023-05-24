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Alan Wake 2 выйдет 17 октября — Remedy показала первый геймплей хоррора

Alan Wake 2 выйдет 17 октября — Remedy показала первый геймплей хоррора
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Во время презентации PlayStation Showcase 2023 компании Remedy представила первый трейлер Alan Wake 2 — продолжения культового триллера от разработчиков Max Payne. Игра выйдет уже 17 октября на ПК в Epic Games Store и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Remedy.

Судя по геймплейному трейлеру, в продолжении играбельным персонажем будет не только Алан Уэйк, но и некая сотрудница ФБР. Как раньше сообщали сами Remedy, вторая часть будет настоящим атмосферным хоррором с элементами шутера.

Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.

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