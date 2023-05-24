Alan Wake 2 выйдет 17 октября — Remedy показала первый геймплей хоррора
Поделиться
Во время презентации PlayStation Showcase 2023 компании Remedy представила первый трейлер Alan Wake 2 — продолжения культового триллера от разработчиков Max Payne. Игра выйдет уже 17 октября на ПК в Epic Games Store и консолях.
Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Remedy.
Судя по геймплейному трейлеру, в продолжении играбельным персонажем будет не только Алан Уэйк, но и некая сотрудница ФБР. Как раньше сообщали сами Remedy, вторая часть будет настоящим атмосферным хоррором с элементами шутера.
Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.
Комментарии
- 25 мая 2023
-
00:14
- 24 мая 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:12
-
22:03
-
21:54
-
21:32
-
21:05
-
20:28
-
20:11
-
19:47
-
19:44
-
19:13
-
18:39
-
18:15
-
18:00
-
17:22
-
17:01
-
16:21
-
15:55
-
15:27
-
15:06
-
14:33
-
14:20
-
13:37
-
13:37
-
12:59
-
12:48
-
12:34
-
12:16
Партнерский контент