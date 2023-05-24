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Вышел первый трейлер ролевого экшена Dragon's Dogma 2 от Capcom

Вышел первый трейлер ролевого экшена Dragon's Dogma 2 от Capcom
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Во время презентации PlayStation Showcase 2023 компания Capcom представила новый трейлер Dragon's Dogma 2 — продолжение популярного экшена, вышедшего в 2012 году. Авторы показали кадры с игровым процессом экшена и намекнули на куда более глубокий сюжет относительно оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Capcom.

К сожалению, разработчики не назвали дату выхода игры. Судя по всему, Dragon's Dogma 2 не стоит ждать в 2023 году — более вероятной датой релиза кажется следующий год.

Трансляция PlayStation Showcase 2023 проходит в онлайн-формате на Twitch и YouTube. «Чемпионат» также ведёт текстовую трансляцию — в материале ниже вы сможете найти все главные трейлеры и анонсы ивента.

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