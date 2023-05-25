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На PlayStation Showcase показали первый геймплей и детали Marvel's Spider-Man 2

На PlayStation Showcase показали первый геймплей и детали игры «Человек-паук 2»
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В финале онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 компания Sony раскрыла подробности о предстоящей игре Spider-Man 2 от студии Insomniac Games.

Разработчики показали большой ролик, в котором представили основных персонажей и некоторые возможности игры. Например, выяснилось, что в процессе прохождения игрок сможет переключаться и управлять симбиотом.

При этом точная дата выхода всё ещё неизвестна — известно лишь, что она появится осенью 2023 года.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Первая часть Spider-Man от Insomniac Games вышла в 2018 году на PS4, а спустя четыре года получила порт для Windows. О разработке сиквела было объявлено в сентябре 2021 года, изначально игра будет доступна только на консоли PlayStation 5.

Большая майская презентация Sony прошла в онлайн-формате. Все главные новости с ивента можно увидеть в нашей текстовой трансляции.

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