Симбиотический костюм, Майлз и Крейвен — на скриншотах «Человека-паука 2»

Вчера на большой презентации Sony наконец-то показали первый геймплей «Человека-паука 2», а компания в своём блоге опубликовала качественные скриншоты проекта.

На скриншотах можно увидеть Человека-паука в симбиотическом костюме, Майлза с новым гаджетом — крыльями, позволяющими летать, а также Крейвена-охотника.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Судя по всему, Крейвен станет одним из главных злодеев «Человека-паука 2» и будет охотиться на Человека-паука. Других сюжетных деталей нет.

Во время игры можно будет переключаться между Питером и Майлзом. Они абсолютно разные герои с уникальными навыками, которые отразятся и на геймплее.

«Человек-паук 2» выйдет осенью этого года только на PS5, но точная дата неизвестна. Её не озвучили даже на прошедшем шоу.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Marvel.