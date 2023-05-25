Alan Wake 2 не выйдет на дисках — игра появится только в цифре

Вчера на шоу Sony был показан впечатляющий трейлер Alan Wake 2 — продолжение триллера Remedy, которое уже интригует и заставляет миллионы геймеров ждать проект. Вместе с показом ролика Remedy составила на сайте ответы на самые популярные вопросы по тайтлу.

Так, Alan Wake 2 не выйдет на физических носителях. Поиграть в тайтл можно будет только через цифру. На такой шаг авторы пошли из-за различных причин. Одна из них — переход большинства игр только в цифровой формат. Вторая причина — сохранение цены на консолях на уровне $ 60, а на ПК — на уровне $ 50.

Ещё разработчики подчеркнули, что для понимания сюжета Alan Wake 2 не обязательно играть в оригинал, поскольку в сиквеле будет самостоятельная история.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Remedy.