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Для ремейка Metal Gear Solid 3 не станут записывать новые реплики, их возьмут из оригинала

Для ремейка Metal Gear Solid 3 не станут записывать новые реплики, их возьмут из оригинала
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На ночном шоу Sony был анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. После презентации Konami поделилась некоторыми деталями проекта.

Как выяснилось, глобальных изменений в геймплее не будет. Более того, для ремейка не станут записывать новые реплики, использовав их из оригинала, поэтому Дэвид Хейтер, озвучивший главного героя Снейка, вернётся.

Также указано, что разработчики покажут передовую графику и удивят звуком.

Мы переделываем Metal Gear Solid 3: Snake Eater, одну из самых любимых частей серии, раскрывающую историю происхождения Снейка. Мы прилагаем все усилия, чтобы Metal Gear 3: Snake Eater была точным воспроизведением оригинальной истории и игрового дизайна, одновременно развивая игровой процесс с потрясающими визуальными эффектами и удобным пользовательским интерфейсом.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Что касается других игр на шоу
«Человек-паук 2», Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage: все игры PlayStation Showcase 2023
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«Человек-паук 2», Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage: все игры PlayStation Showcase 2023
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