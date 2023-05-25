В России запустят третий аналог «Википедии» — «Рувики»

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и депутат Госдумы Антон Горелкин объявил о разработке ещё одного российского аналога «Википедии». Проект под названием «Рувики» будет размещаться на российских серверах и управляться российским юридическим лицом.
Пока никаких конкретных данных о новом сайте нет, однако управлять им будет Владимир Медейко — бывший глава «Викимедиа РУ». Горелкин отметил, что будет внимательно следить за развитием этого проекта и надеется, что проект будет соблюдать законодательство РФ.
«Рувики» — уже третий российский аналог «Википедии», представленный за последний год. Ранее в стране запустился сайт «Руниверсалис» с «уважением к традиционным ценностям» и были анонсированы «Знания» — портал должен был заработать в первом квартале 2023 года.
- 25 мая 2023
-
12:53
-
12:41
-
12:35
-
11:57
-
11:25
-
10:58
-
10:18
-
09:52
-
08:54
-
08:32
-
07:00
-
00:55
-
00:14
- 24 мая 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:12
-
22:03
-
21:54
-
21:32
-
21:05
-
20:28
-
20:11
-
19:47
-
19:44
-
19:13
-
18:39
-
18:15
-
18:00
-
17:22
-
17:01