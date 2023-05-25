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В России запустят третий аналог «Википедии» — «Рувики»

В России запустят третий аналог «Википедии» — «Рувики»
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Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и депутат Госдумы Антон Горелкин объявил о разработке ещё одного российского аналога «Википедии». Проект под названием «Рувики» будет размещаться на российских серверах и управляться российским юридическим лицом.

Пока никаких конкретных данных о новом сайте нет, однако управлять им будет Владимир Медейко — бывший глава «Викимедиа РУ». Горелкин отметил, что будет внимательно следить за развитием этого проекта и надеется, что проект будет соблюдать законодательство РФ.

«Рувики» — уже третий российский аналог «Википедии», представленный за последний год. Ранее в стране запустился сайт «Руниверсалис» с «уважением к традиционным ценностям» и были анонсированы «Знания» — портал должен был заработать в первом квартале 2023 года.

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