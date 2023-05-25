Онлайн-кинотеатры России распродают культовые аниме Хаяо Миядзаки за 1 рубль

В Сети обратили внимание, что на «Кинопоиске» можно купить аниме Хаяо Миядзаки и студии Ghibli всего за 1 рубль. Это связано с тем, что после 31 мая у сервиса истекает лицензия на проекты, однако если их купить, то они останутся в вашей библиотеке.

За 1 рубль можно купить различные культовые аниме: «Ходячий замок», «Возвращение кота», «Шёпот сердца», «Унесённые призраками» и другие.

Фото: Кинопоиск

После многочисленных комментариев представители «Кинопоиска» дали разъяснение касательно того, что будет после 31 мая. Аудитория переживала, что доступ к проектам пропадёт даже после покупки.

После 31 мая мультфильмы уже не получится приобрести в магазине, потому что у нас закончатся права на показ. Но покупки всё равно остаются у вас.