Онлайн-кинотеатры России распродают культовые аниме Хаяо Миядзаки за 1 рубль
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В Сети обратили внимание, что на «Кинопоиске» можно купить аниме Хаяо Миядзаки и студии Ghibli всего за 1 рубль. Это связано с тем, что после 31 мая у сервиса истекает лицензия на проекты, однако если их купить, то они останутся в вашей библиотеке.
За 1 рубль можно купить различные культовые аниме: «Ходячий замок», «Возвращение кота», «Шёпот сердца», «Унесённые призраками» и другие.
Фото: Кинопоиск
После многочисленных комментариев представители «Кинопоиска» дали разъяснение касательно того, что будет после 31 мая. Аудитория переживала, что доступ к проектам пропадёт даже после покупки.
После 31 мая мультфильмы уже не получится приобрести в магазине, потому что у нас закончатся права на показ. Но покупки всё равно остаются у вас.
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