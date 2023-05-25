На Netflix вышел сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером

25 мая в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера сериала «Фубар» — первого телевизионного проекта Арнольда Шварценеггера. Все восемь эпизодов уже доступны в сервисе с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
«Фубар» рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Героям предстоит переосмыслить свои сложные взаимоотношения и стать настоящими партнёрами, а затем и семьёй.
Главные роли в сериале исполнят Арнольд Шварценеггер («Терминатор») и Моника Барбаро («Феникс» из «Топ Ган: Мэверик»). Сам «Железный Арни» называл проект возвращением к комедийным боевикам, в которых актёр не снимался со времён «Правдивой лжи» (1994).
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