Вышел тизер второго сезона сериала «Пищеблок» — продолжение выйдет этим летом

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«Кинопоиск» выпустил первый тизер второго сезона сериала «Пищеблок». Авторы обещают, что в продолжении будет куда больше экшена, а выйдет оно уже этим летом.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску»

События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Продолжение снято по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор», «Мажор. Фильм», «Детективный синдром»), режиссёром проекта выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).

К своим ролям вернулись Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Каст также пополнили Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («На краю стою») и Сергей Епишев («Земля Эльзы»).