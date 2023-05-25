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Первые отзывы о мультфильме «Человек-паук: Через вселенные 2» оказались восторженными

Вторую часть мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» ждут многие фанаты оригинала. Судя по всему, сиквел получился отличным. По крайней мере, именно таковы первые впечатления критиков, посмотревших картину.

Критики сошлись во мнении, что продолжение получилось настоящим произведением искусства и вышло намного мрачнее и грустнее, чем ожидалось. В целом хвалят актёрскую игру Хейли Стейнфилд, которая озвучила Гвен, и Шамеика Мура, подарившего голос Майлзу Моралесу.

Также критикам очень понравился сюжет и, конечно, визуальный стиль мультфильма, который, как отметили, получился шикарным.

Первые впечатления критиков

В мультфильме есть шокирующие повороты, неожиданные сюрпризы и история, которая действительно имеет смысл для сумасшедшего мира мультивселенной, в который мы все прыгнули с головой.

Это настоящее произведение искусства. Каждый кадр заслуживает того, чтобы его повесили в музее. Это потрясающе. Лучший фильм про Человека-паука. Возможно, это мой любимый фильм из когда-либо снятых.

«Человек-паук: Через вселенные 2» потрясающий. Это более масштабная история, но она по-прежнему о том, что Майлз просто хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть.

Несмотря на положительные отзывы, некоторым критикам показалось, что создатели мультфильма поставили в приоритет фансервис, а не сильную историю.

Как бы сильно я ни хотел полюбить этот мультфильм, для меня он и близко не стоит с оригиналом, главным образом из-за того, что в нём фансервис ставится выше сильной истории.

Мультфильм выйдет 2 июня, но не в России.