Графику «Человека-паука 2» детально сравнили с ремастером «Человека-паука» на PS5

Блогер ElAnalistaDeBits выпустил новый ролик, в котором он сравнил графику «Человека-паука 2» и ремастера «Человека-паука» для PS5. Автор наглядно продемонстрировал разницу и сделал вывод, что сиквел сделает шаг вперёд по отношению к оригиналу, однако разница заметна в первую очередь в деталях.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Sony
Так, больше всего в сиквеле выделяются улучшенное освещение в помещениях, более детализированные модели персонажей и зданий, а также появление отражений и теней от паутины. Помимо сугубо графических изменений, в продолжении появятся новые, проработанные уровни, включая район Квинс, которого не было в оригинальной игре.
«Человек-паук 2» выйдет осенью этого года только на PS5, точную дату выхода разработчики назовут в ближайшее время.
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