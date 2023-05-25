Актёр Дольф Лундгрен сыграет в спин-оффе сериала «Ведьмак» — Redanian Intelligence

По информации издания Redanian Intelligence, которое специализируется на «Ведьмаке», известный актёр Дольф Лундгрен сыграет в спин-оффе «Ведьмака» о банде «Крысы».
Инсайдеры предполагают, что Лундгрену досталась роль профессионального охотника за головами Лео Бонарта, который в книгах Анджея Сапковского встречается с бандой подростков. Судя по всему, этот момент и покажут в проекте.
Проект посвятят криминальной банде «Крысы», с которой будет непосредственно связана сама Цири. В книгах Сапковского Цири некоторое время была в составе «Крыс». Сообщается, что в третьем сезоне «Ведьмака» крысы появятся в паре эпизодов и именно тогда Цири впервые встретится с ними. Между третьим и четвёртым сезонами как раз и выпустят спин-офф.
Пока что у спин-оффа нет даты выхода. Известно, что он должен стать приквелом третьего сезона «Ведьмака», первая часть которого выйдет 29 июня.
- 25 мая 2023
-
16:03
-
15:30
-
15:08
-
14:29
-
14:28
-
13:51
-
13:51
-
13:18
-
13:10
-
12:53
-
12:41
-
12:35
-
11:57
-
11:25
-
10:58
-
10:18
-
09:52
-
08:54
-
08:32
-
07:00
-
00:55
-
00:14
- 24 мая 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:12
-
22:03
-
21:54
-
21:32
-
21:05
-
20:28