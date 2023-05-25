Журналистка назвала 80-летнего Харрисона Форда «горячим» мужчиной

На посвящённой пятой части «Индианы Джонса» пресс-конференций журналистка назвала легендарного актёра Харрисона Форда «всё ещё горячим» мужчиной. Она спросила 80-летнего Форда, как он поддерживает себя в отличной форме, на что актёр, немного смутившись, ответил, что он был благословлён этим телом, и поблагодарил её за этот вопрос.

Харрисона Форда назвали «всё ещё горячим»

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Cannes Film Festival.

На Каннском кинофестивале показали пятую часть «Индианы Джонса». После показа ленты весь зал зашёлся в овациях, которые продлились шесть минут. На ситуацию очень эмоционально отреагировал Харрисон Форд, который, как и в предыдущих частях, сыграл Джонса.

Лента выйдет в прокат 28 июня, однако до России она официально не доберётся.