Новый «Терминатор» в работе: Джеймс Кэмерон уже пишет сценарий
Поделиться
Оказывается, знаменитый режиссёр и сценарист Джеймс Кэмерон уже пишет сценарий для новой части киноцикла «Терминатор». Постановщик начал работу над сюжетом ещё три месяца назад, но завершать его не спешит — он хочет посмотреть, как в ближайшее время будет развиваться искусственный интеллект. Кэмерон хочет построить новую историю вокруг ИИ.
Если бы я снял ещё один фильм о Терминаторе, и, возможно, попытался бы снова запустить эту франшизу, которая всё ещё бурно обсуждается, то сделал бы больший упор на искусственном интеллекте, чем на плохих роботах.
Актёр, предприниматель и государственный деятель Арнольд Шварценеггер в новом интервью The Hollywood Reporter выразил уверенность, что серия фильмов про «Терминатора», вероятно, ещё не закончена. При этом сам Арни, кажется, не собирается сниматься в новой части, если она будет.
Комментарии
- 25 мая 2023
-
17:23
-
16:48
-
16:24
-
16:03
-
15:30
-
15:08
-
14:29
-
14:28
-
13:51
-
13:51
-
13:18
-
13:10
-
12:53
-
12:41
-
12:35
-
11:57
-
11:25
-
10:58
-
10:18
-
09:52
-
08:54
-
08:32
-
07:00
-
00:55
-
00:14
- 24 мая 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:12
-
22:03
-
21:54
Партнерский контент