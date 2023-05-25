Новый «Терминатор» в работе: Джеймс Кэмерон уже пишет сценарий

Оказывается, знаменитый режиссёр и сценарист Джеймс Кэмерон уже пишет сценарий для новой части киноцикла «Терминатор». Постановщик начал работу над сюжетом ещё три месяца назад, но завершать его не спешит — он хочет посмотреть, как в ближайшее время будет развиваться искусственный интеллект. Кэмерон хочет построить новую историю вокруг ИИ.

Если бы я снял ещё один фильм о Терминаторе, и, возможно, попытался бы снова запустить эту франшизу, которая всё ещё бурно обсуждается, то сделал бы больший упор на искусственном интеллекте, чем на плохих роботах.

Актёр, предприниматель и государственный деятель Арнольд Шварценеггер в новом интервью The Hollywood Reporter выразил уверенность, что серия фильмов про «Терминатора», вероятно, ещё не закончена. При этом сам Арни, кажется, не собирается сниматься в новой части, если она будет.