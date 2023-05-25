Райан Гослинг снова сыграет астронавта — он спасёт Землю от уничтожения

Знаменитый актёр Райан Гослинг снова воплотит на большом экране астронавта. В этот раз он сыграет героя, который отправляется на соседнюю звезду, чтобы спасти от гибели планету Земля. Новый фильм с его участием называется «Проект «Аве Мария»», за основу его сюжета авторы взяли одноимённую книгу писателя Энди Вейра.

Режиссёры «Проект «Аве Мария»» — Кристофер Миллер и Фил Лорд — сценаристы и продюсеры «Человека-Паука: Через вселенные» и его сиквела. В фильме, как и в романе, главный герой большую часть времени будет общаться с инопланетянином, который умеет выражать мысли только с помощью музыкальных звуков.

То, что у одного из главных героев нет лица и он говорит с помощью музыки, — это вызов, который настолько безумен, что мы захотели его принять.

Дата премьеры нового фантастического приключения пока неизвестна. Райан Гослинг уже играл астронавта — в фильме «Человек на Луне» 2018 года он сыграл легендарного Нила Армстронга, который первым в истории высадился на Луну.