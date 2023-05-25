Квентин Тарантино раскрыл подробности своего последнего фильма

Легендарный режиссёр и сценарист Квентин Тарантино рассказал о своём новом фильме «Кинокритик». Сюжет ленты, которая должна стать для мэтра последней, развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порно-журнала. Про словам Тарантино, его новый герой — вовсе не популярный журналист, но при этом его рецензии крайне любопытны. За основу персонажа он взял реального критика.
Когда Тарантино был подростком, в качестве подработки он загружал порно-журналы в торговый автомат и вынимал из него монеты. По словам режиссёра, в одном из таких изданий была крайне любопытная рубрика с фильмами, рецензии к которым писал некий неназванный критик. Именно та работа, тот журнал и тот критик вдохновили его снять новый фильм.
Он писал о популярных фильмах и был критиком второго эшелона. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл (персонаж Роберта Де Ниро в «Таксисте»), если бы он был кинокритиком.
Остальные подробности своего проекта Квентин Тарантино раскроет в ближайшем будущем. Производство ленты должно стартовать грядущей осенью.
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