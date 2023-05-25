Райану Рейнольдсу запретили импровизировать на съёмках «Дэдпула 3»

Несмотря на масштабную забастовку Гильдии сценаристов США, съёмки супергеройского «Дэдпула 3» всё же начались. Но выяснилась любопытная деталь — исполнитель главной роли Райан Рейнольдс не сможет импровизировать. В первых двух частях актёр позволял себе отходить от сценариев, к которым он частично приложил руку. Из-за забастовки он не сможет вносить даже самые минимальные правки в сюжет третьей части.

Пока точно неизвестно, когда завершится забастовка сценаристов. Важно отметить, что Marvel из-за забастовки приостановила производство «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли, так что неясно, почему «Дэдпул 3» начали снимать в таких далеко не идеальных условиях.

Режиссёром ленты выступает Шон Леви, а продюсирует картину лично глава киновселенной Marvel Кевин Файги.

«Дэдпул 3» должен выйти 8 ноября 2024 года. Он станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.